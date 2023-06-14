الوزيرة حيار: “عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية يتجاوز 583 ألفا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة أن قاعدة المستفيدين من البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الوزارة أصبح يتجاوز نصف المليون مستفيد.

عواطف حيار و في مداخلة لها بمجلس المستشارين أكدت أنه قد تم تعزيز المراكز الاجتماعية بعدد من جهات المملكة لتقليص الفوارق المجالية بين الجهات، مما ساهم في مضاعفة عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية للوزارة.

و شددت الوزيرة السالفة الذكر على أن عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية قد ارتفع من 490 ألفا إلى 583 ألفا، أي بزيادة بأكثر من 80 ألف مستفيد، و هو رقم مهم تقول الوزيرة.

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