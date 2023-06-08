بسبب الدراجي.. أوزين يراسل رئيس مجموعة BEIN الإعلامية

ع.محياوي / هبة بريس

أعرب محمد أوزين الأمين العام للحركة الشعبية، في رسالة وجهها الى ناصر الخليفي رئيس مجموعة BEIN الإعلامية عن مشاعر التقدير والاعتبار المشفوعة بالثناء على ما تقدمه مجموعتكم الإعلامية الرائدة من خدمات للمتلقين عبر ربوع العالم، لاسيما قنواتها الرياضية المتعددة اللغات، والتي تحظى بإقبال ومتابعة كبيرين لدى جماهير الشعب المغربي.

وأضاف في ذات الرسالة ” وإذا كنا نثمن ونحبذ الخط التحريري لمجموعتكم المبني على الموضوعية والحياد في المواقف بالنسبة للفرق والمنتخبات العربية، من خلال معايير اختيار المعلقين، على المباريات العربية- العربية، فإننا في الوقت نفسه نتأسف لزيغ الإعلامي حفيظ دراجي المشتغل بالقنوات الرياضية عن النهج المعتمد من لدن مجموعتكم، من خلال استغلال الصيت والشهرة اللذين اكتسبهما من عمله في المجموعة، من أجل نشر مشاعر الحقد والكراهية بين الشعوب والجماهير الرياضية العربية، وذلك من خلال تدويناته وتصريحاته المتعددة على مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، والتي يهاجم فيها المغرب وشعب المغرب ومؤسسات المغرب، بل وصل به التردي الأخلاقي إلى مستوى الطعن في شرف المغربيات.

وتابع محمد اوزين في ذات الرسالة بالقول ” ولا أخفيكم، سعادة رئيس مجلس الإدارة، أن الصمت عن التصرفات غير المسؤولة للسيد دراجي، يشجعه على التمادي في سلوكه غير المقبول بجميع المقاييس، ويفهم من هذا الصمت، وهو الأمر الذي نستبعده، كونه مباركة من إدارة المجموعة لما يقترفه الإعلامي المذكور من أخطاء جسيمة.

وإذا كان الكل مدركا لطبيعة الخلفيات التي تحرك السيد دراجي من وراء الستار، فإننا نربأ بمجموعتكم الإعلامية المحترمة أن تكون راضية عن مثل هذه التصرفات التي تسيئ إلى المكانة التي تحظى بها قنواتكم في قلوب الملايين من الجماهير المغربية، والتي تنتظر من سعادتكم الخروج بموقف واضح يوقف السيد دراجي عند حده، بما يحفظ سمعة المجموعة.

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