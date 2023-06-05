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بتعليمات ملكية .. انطلاق تمرين “الأسد الإفريقي” في 7 جهات بالمملكة

2023-06-05 / 11:57
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هبة بريس

تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظم القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، بشكل مشترك، وإلى غاية 16 يونيو ، الدورة الـ19 من تمرين “الأسد الإفريقي”.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أنه تم اليوم الإثنين تنظيم حفل الافتتاح بمقر القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكادير، للإعلان عن الإطلاق الرسمي لهذا التمرين المشترك متعدد الجنسيات بحضور ممثلين عن البلدان المشاركة.

وأضاف المصدر ذاته أنه بهذه المناسبة، تم عرض موضوع التمرين ومختلف الأنشطة المُدرجة في برنامج هذه الدورة الـ 19، ولا سيما تمرين التخطيط العملياتي لفائدة أطر هيئات الأركان بـ”فريق العمل” “Task Force”، والتدريبات التكتيكية البرية والبحرية والجوية والمشتركة، ليلا ونهارا، تمرين مشترك للقوات الخاصة، والعمليات المحمولة جوا، والمستشفى العسكري الميداني الذي يقدم خدمات جراحية- طبية لفائدة السكان ، وتمارين مكافحة أسلحة الدمار الشامل.

وخلص البلاغ إلى أن تمرين “الأسد الإفريقي 2023″، المقرر تنظيمه في سبع مناطق بالمغرب، وهي: أكادير وطانطان والمحبس وتزنيت والقنيطرة وبن جرير وتفنيت، يعد موعدا سنويا يساهم في توطيد التعاون العسكري المغربي- الأمريكي، وكذا تقوية التبادل بين القوات المسلحة لمختلف البلدان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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