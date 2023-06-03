عبد اللطيف وهبي

وهبي: “سنغير القوانين.. وسندافع على المرأة وحقوقها وعن كل الحريات”

2023-06-03 / 17:54
0
هبة بريس

أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عزم حزبه وواصلة الدفاع عن حقوق المرأة وعن كافة الحريات.

وقال وهبي في كلمته بالمؤتمر الجهوي للحزب بمدينة مراكش، يومه السبت: “نحن في هذا الحزب سندافع على المرأة وحقوقها وكل الحريات، وسنمنع تهميشها وسنغير القوانين، لأن المرأة هي أمنا وأختنا وزوجتنا وعمتنا وخالتنا..، ولأن المرأة هي من تزغرد، وأول ما نسمعه عندما نولد هي تلك الزغرودة والتي تكون تعبيرا عن الفرح عندما ننجح في دراستنا وعندما نوظف”.

وأضاف قائلا “من الاخلاق والواجب الاعتراف بهذه المرأة، وأقل شيء نحققه لها هو الإنصاف والمساواة، ولذلك هناك من يريد أن يشوه كلامنا فلا تسمعوا لهم”.

ما رأيك؟
المجموع 21 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب أردوغان

الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب…

2023-06-03 / 18:19
Photo of العلمي وميارة: الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “تلزمنا بالعمل باحترام وعزم”

العلمي وميارة: الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “تلزمنا بالعمل باحترام…

2023-06-03 / 17:00
Photo of انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للألكسو

انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للألكسو

2023-06-03 / 16:16
Photo of أمين عام اتحاد علماء المسلمين يوجه رسالة للمغرب والجزائر

أمين عام اتحاد علماء المسلمين يوجه رسالة للمغرب والجزائر

2023-06-03 / 16:00
Photo of بــروما.. ميارة يشارك في أشغال برلمان البحر الأبيض المتوسط

بــروما.. ميارة يشارك في أشغال برلمان البحر الأبيض المتوسط

2023-06-03 / 09:26
Photo of بوريطة: المغرب يدعم كل الإجراءات المتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب

بوريطة: المغرب يدعم كل الإجراءات المتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب

2023-06-03 / 00:00
Photo of فورونكوف: المغرب أحد الفاعلين الرئيسيين في محاربة الإرهاب

فورونكوف: المغرب أحد الفاعلين الرئيسيين في محاربة الإرهاب

2023-06-02 / 21:59
Photo of أكادير.. اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية لتمرين “الأسد الإفريقي 2023”

أكادير.. اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية لتمرين “الأسد الإفريقي…

2023-06-02 / 17:42
Photo of مدريد.. انعقاد اجتماع للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة

مدريد.. انعقاد اجتماع للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة

2023-06-02 / 16:57
Photo of قطر تدافع على الجزائر وتشجع على إهانة المغربيات

قطر تدافع على الجزائر وتشجع على إهانة المغربيات

2023-06-02 / 11:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق