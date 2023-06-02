طنجة تستضيف اجتماع رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن بإفريقيا

هبة بريس _ الرباط

انطلقت أشغال الدورة الثانية من الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا ” منصة مراكش”، اليوم الجمعة بطنجة، تحت الرئاسة المشتركة للمغرب ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب.

وتعرف أشغال هذه الدورة، التي تنظم على مدى يومين، مشاركة 38 وفدا رفيع المستوى يمثلون مصالح الأمن الإفريقية، والمنظمات الدولية، والإقليمية، ودون الإقليمية، المعنية بموضوع محاربة الإرهاب.

وفي سياق أمني إقليمي ودولي يطبعه التهديد المتزايد للجماعات الإرهابية، يعد هذا الاجتماع امتدادا للدورة الأولى، التي عقدت في مراكش يومي 23 و 24 يونيو 2022. كما يمثل فرصة هامة لإجراء نقاش بناء حول مختلف استراتيجيات ومقاربات توطيد التعاون الإقليمي المتصلة بقضايا مكافحة الإرهاب، وكذا تقييم التهديدات الإرهابية وتعزيز القدرات الرامية لتدعيم الصمود طويل الأمد لشركاء المملكة في إفريقيا.

وتم إطلاق “منصة مراكش” سنة 2022، وهي مبادرة مشتركة بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، تتغيى توفير فضاء يتيح لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا تبادل الأفكار وتقييم التهديدات الإرهابية، والاستراتيجيات، والتحديات المطروحة، والمقاربات الرامية لتقوية التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن متطلبات تعزيز القدرات اللازمة للصمود.

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