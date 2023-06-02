“إنسان آلي”..الديفا سميرة سعيد تروج لجديدها الفني

2023-06-02 / 18:58
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

روجت الديفا سميرة سعيد لأغنيتها الجديدة التي تحمل “انسان آلي” المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، عبر مختلف صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.

و نشرت الديفا عبر حائطها الفايسبوكي منشور ترويجي للعمل معلقة عليه: “أخيرًا أغنية إنسان آلي.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر المليء بالصخب والصوت العالي والتكنولوجيا الحديثة التي تحاصرنا وتجعلنا نشتاق إلى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها.. قريباً”.

وجدير بالذكر أن أغنية “إنسان آلي”،هي من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح، فيما عاد إخراج الفيديو كليب لمدير أعمالها المخرج نضال هاني.

ويشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد الفنية كانت بعنوان “زعلنا من بعض” و هي من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمير محروس، وإخراج نضال هانى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأڭادير في هذا التاريخ

انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأڭادير في هذا…

2023-06-02 / 13:21
Photo of “نوفل العواملة “الجرأة في المشهد الاعلامي تكون ضارة و تخلق المشاكل

“نوفل العواملة “الجرأة في المشهد الاعلامي تكون ضارة و…

2023-06-02 / 12:50
Photo of لأول مرة..كيم كاردشيان تفصح عن سبب طلاقها من المغني كانييه

لأول مرة..كيم كاردشيان تفصح عن سبب طلاقها من المغني…

2023-06-02 / 11:46
Photo of بسمة بوسيل تعلق عن حذف “أغنية” بصوتها: “شكل في ناس زعلت جامد”

بسمة بوسيل تعلق عن حذف “أغنية” بصوتها: “شكل في…

2023-06-01 / 15:45
Photo of حجيب نجم ليلة العيطة بالرباط

حجيب نجم ليلة العيطة بالرباط

2023-06-01 / 13:02
Photo of حلا الترك: “عانيت من الاكتئاب بسبب المشاكل العائلية.. وأصبحت مستقلة ماديا”

حلا الترك: “عانيت من الاكتئاب بسبب المشاكل العائلية.. وأصبحت…

2023-06-01 / 11:33
Photo of “الإيسيسكو” تصدر ديواني “الرباط عاصمة الأنوار” و”القاهرة مدينة الألف مئذنة”

“الإيسيسكو” تصدر ديواني “الرباط عاصمة الأنوار” و”القاهرة مدينة الألف…

2023-05-31 / 21:40
Photo of المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يكرم الباحث ميشال بيرون

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يكرم الباحث ميشال بيرون

2023-05-31 / 21:01
Photo of مسرحية ” بناتي مشكلتي ” تجمع رواد المسرح مصطفى السلاوي و الركادة بطلبة المعهد في عرض متميز

مسرحية ” بناتي مشكلتي ” تجمع رواد المسرح مصطفى…

2023-05-31 / 19:34
Photo of من جديد مهرجان مكناس في مرمى الانتقادات بسبب بشرى مالك

من جديد مهرجان مكناس في مرمى الانتقادات بسبب بشرى…

2023-05-31 / 15:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق