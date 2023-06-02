“إنسان آلي”..الديفا سميرة سعيد تروج لجديدها الفني

نجلاء مزيان: هبة بريس

روجت الديفا سميرة سعيد لأغنيتها الجديدة التي تحمل “انسان آلي” المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، عبر مختلف صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.

و نشرت الديفا عبر حائطها الفايسبوكي منشور ترويجي للعمل معلقة عليه: “أخيرًا أغنية إنسان آلي.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر المليء بالصخب والصوت العالي والتكنولوجيا الحديثة التي تحاصرنا وتجعلنا نشتاق إلى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها.. قريباً”.

وجدير بالذكر أن أغنية “إنسان آلي”،هي من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح، فيما عاد إخراج الفيديو كليب لمدير أعمالها المخرج نضال هاني.

ويشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد الفنية كانت بعنوان “زعلنا من بعض” و هي من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمير محروس، وإخراج نضال هانى.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0