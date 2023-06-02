بركان .. صديقي يترأس أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية

هبة بريس : وجدة

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، يوم الجمعة 02 يونيو الجاري بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية برسم سنة 2023 . حضر الاجتماع ممثلي الأقاليم ورؤساء المجالس الإقليمية لبركان وتاوريرت وباقي أعضاء المجلس الإداري.

خصصت أشغال المجلس لتقديم حصيلة الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2022 وتقدم إنجاز برنامج السنة الجارية وذلك إلى غاية 26 ماي 2023 بالإضافة إلى نبذة عن نتائج الموسم الفلاحي الحالي.

شهد الموسم الفلاحي الحالي نقصا في التساقطات بمنطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية مصحوبة بوضعية مائية صعبة عرفت ضعف الواردات المائية في 2021 و.2022

وقد تم التطرق خلال الاجتماع إلى المشاريع الكبرى التي قام الوزير بإعطاء انطلاقتها بجهة الشرق و نذكر منها: مشروع أشغال عصرنة قطاعات الري بالكارت, مشروع تقوية تزويد مدن بركان و الناظور و الدريوش بالماء الشروب عبر إنشاء محطات لتحلية المياه الأجاجة و مشروع فصل نظام التزويد بالماء الصالح للشرب و قنوات الري الرئيسة للدائرة السقوية لملوية و إعطاء الانطلاقة لأول مشروع لتجميع سلسلة الخروب بجهة الشرق.

وبخصوص حصيلة الإنجازات برسم سنة 2022 فقد تم تحقيق مؤشرات إيجابية، وقد بلغت نسبة الإعانة الممنوحة للفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية 212 مليون درهم.

فيما يتعلق بحصيلة السنة الجارية 2023، فقد تمحورت أساسا حول تقدم إنجاز المشاريع المندرجة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” وبرنامج التزويد بماء الشرب والسقي 2020-2027.

يتمحور برنامج التزويد بماء الشرب و السقي 2020-2027 أساسا حول محاور خلق نقط الماء المخصصة لتوريد الماشية و تنمية مدارات السقي الصغيرة و المتوسطة و التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 17,86 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2020 و 2022 و التحويل الجماعي لنظام الري بالتنقيط حيث بلغت المساحة المحولة خلال الفترة ما بين 2020 و 2022 إلى 930 هكتار و التحويل الفردي إلى الري بالتنقيط و التي بلغت 24.883 هكتار إلى حدود 31 دجنبر 2022 و برنامج التهيئة الهيدروفلاحية و تحديث و تأهيل نظم التزويد بالماء لأهداف مختلفة (البرنامج الاستعجالي).

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية فقد استفاد مربوا الماشية بمنطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي خلال سنة 2022 وإلى غاية 26 ماي 2023 من توزيع 153.139 قنطار من الشعير و 29.094 قنطار من الأعلاف المركبة ومن رصد غلاف مالي قدره 200.000 درهم خصص لعملية نقل الأعلاف

نوه أعضاء المجلس الإداري بالعمل الجاد والناجع الذي يقوم به المكتب الجهوي للمساهمة في التنمية الفلاحية بمنطقة نفوذه. كما أكدوا على ضرورة دعم المكتب بالموارد اللازمة حتى يتمكن من الاضطلاع بمهامه خدمة للقطاع الفلاحي بجهة الشرق وإنجاز المشاريع المستقبلية المندرجة ضمن المخطط الجهوي للاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر” 2020-2030.

وفي كلمته الختامية لأشغال المجلس، هنأ الوزير إدارة المكتب الجهوي وأطرها على النتائج والمؤشرات المحققة، مشيدا بنظام الحكامة المتبع ومؤكدا على ضرورة مواصلة الانخراط وتعبئة كل الطاقات من أجل إنجاح تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة على صعيد جهة الشرق.

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