أكادير.. اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية لتمرين “الأسد الإفريقي 2023”

هبة بريس

في إطار تنظيم تمرين “الأسد الإفريقي 2023″، اختتمت اليوم الجمعة، بمقر القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكادير، الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية.

وقد اختتمت هذه التكوينات، بتنظيم حفل توزيع الشواهد على نحو مائة من الضباط وضباط الصف المغاربة ومن بلدان شريكة.

وبالإضافة إلى مختلف المجالات والجوانب المتعلقة بالتمرين، همت هذه التكوينات “التكتيك، اللوجستيك والدعم الميداني، الدعم العملياتي، التواصل العملياتي، الوقاية، الإستخبارات الميدانية، العمليات والتحركات”.

يشار إلى أن الدورة الـ 19 للتمرين المشترك متعدد الجنسيات “الأسد الإفريقي” (من 2 إلى 16 يونيو 2023) ستقام في سبع جهات بالمغرب، وهي أكادير وابن جرير والقنيطرة والمحبس وتيزنيت وتيفنيت وطانطان.

وسيعرف هذا الحدث الهام، مشاركة حوالي 6000 جندي من عشرين بلدا إفريقيا ودوليا، بما فيها المغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدة بلدان بصفة ملاحظ.

ويتم تنفيذ هذه العمليات المشتركة والمناورات، بشكل مشترك بين القوات المسلحة الملكية والبلدان الشريكة، في مختلف المجالات العملياتية، البرية والمحمولة جوا والجوية والبحرية وإزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي)، إذ تهدف بشكل أساسي إلى تطوير قابلية التشغيل البيني وتعزيز قدرات التدخل في إطار متعدد الجنسيات.

ويعد تمرين “الأسد الإفريقي 2023″، موعدا بارزا يسهم في تعزيز التعاون العسكري المغربي- الأمريكي، وتعزيز التبادل بين القوات المسلحة لمختلف الدول بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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