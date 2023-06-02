عامل إقليم إفران يستقبل الحجاج ويحثهم على التضامن

ع محياوي _ هبة بريس

ترأس عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران ، اليوم الجمعة 02 يونيو الجاري، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة الإقليم، حفل توديع الحجاج الميامين المنتمين للإقليم المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج وعددهم هذه السنة 102 حاج وحاجة 56 من أزرو و46 من إفران البعثة الرسمية 84 وكالة الاسفار 18.

وحضر هذا الاجتماع كل من الكاتب العام لعمالة إفران ، رئيس قسم الشؤون الداخلية، و رئيس المجلس الإقليمي، والمجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة ورئيس المجلس الإقليمي ورؤساء المصالح الأمنية بالإقليم.

عامل الإقليم أوصى الحجاج في كلمة توجيهية بضرورة التضامن فيما بينهم ونبذ كل ما من شأنه أن يفرق بينهم من أشكال التطرف والاختصام، ودعاهم إلى أن يكونوا خير سفراء للمغرب وإقليم إفران في تمثيل هويته وحضارته.

وذكر العامل بالعناية المولوية السامية التي ما فتىء يوليها أمير المؤمين جلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده للحجاج المغاربة من رعاية فائقة تتجلى في ايفاد جلالته لبعثات طبية و علمية و إدارية و صحية و توعية دينية تساعد على أداء مناسك الحج على أحسن وجه.

كما دعا الحجاج بالدعاء ببيت الله الحرام لأمير المؤمنين بالنصر و التمكين و الصحة و طول العمر حتى يحقق لشعبه كل ما يصبوا اليه من رقي و ازدهار و الدعاء للاهل و الوطن.

وأكد عامل الإقليم للحجاج الميامين، على ضرورة المحافظة على الصورة المثلى للوطن ، وعلى التدابير التنظيمية المتخذة من طرف السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، والالتزام بالترتيبات والإجراءَات من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

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