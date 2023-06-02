عامل إقليم إفران يستقبل الحجاج ويحثهم على التضامن

2023-06-02 / 16:40
0
ع محياوي _ هبة بريس

ترأس عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران ، اليوم الجمعة 02 يونيو الجاري، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة الإقليم، حفل توديع الحجاج الميامين المنتمين للإقليم المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج وعددهم هذه السنة 102 حاج وحاجة 56 من أزرو و46 من إفران البعثة الرسمية 84 وكالة الاسفار 18.

وحضر هذا الاجتماع كل من الكاتب العام لعمالة إفران ، رئيس قسم الشؤون الداخلية، و رئيس المجلس الإقليمي، والمجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة ورئيس المجلس الإقليمي ورؤساء المصالح الأمنية بالإقليم.

عامل الإقليم أوصى الحجاج في كلمة توجيهية بضرورة التضامن فيما بينهم ونبذ كل ما من شأنه أن يفرق بينهم من أشكال التطرف والاختصام، ودعاهم إلى أن يكونوا خير سفراء للمغرب وإقليم إفران في تمثيل هويته وحضارته.

وذكر العامل بالعناية المولوية السامية التي ما فتىء يوليها أمير المؤمين جلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده للحجاج المغاربة من رعاية فائقة تتجلى في ايفاد جلالته لبعثات طبية و علمية و إدارية و صحية و توعية دينية تساعد على أداء مناسك الحج على أحسن وجه.

كما دعا الحجاج بالدعاء ببيت الله الحرام لأمير المؤمنين بالنصر و التمكين و الصحة و طول العمر حتى يحقق لشعبه كل ما يصبوا اليه من رقي و ازدهار و الدعاء للاهل و الوطن.

وأكد عامل الإقليم للحجاج الميامين، على ضرورة المحافظة على الصورة المثلى للوطن ، وعلى التدابير التنظيمية المتخذة من طرف السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، والالتزام بالترتيبات والإجراءَات من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة تستضيف اجتماع رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن بإفريقيا

طنجة تستضيف اجتماع رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن بإفريقيا

2023-06-02 / 19:36
Photo of اصطدام “خطير” بين قطارين في الهند يودي بحياة العشرات

اصطدام “خطير” بين قطارين في الهند يودي بحياة العشرات

2023-06-02 / 18:22
Photo of “ملف المحروقات” .. قرار جديد لمجلس المنافسة

“ملف المحروقات” .. قرار جديد لمجلس المنافسة

2023-06-02 / 18:12
Photo of بركان .. صديقي يترأس أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية

بركان .. صديقي يترأس أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي…

2023-06-02 / 17:53
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 168 إصابة جديدة خلال أسبوع

كورونا بالمغرب.. تسجيل 168 إصابة جديدة خلال أسبوع

2023-06-02 / 16:20
Photo of عامل مكناس يستقبل الحجاج المتوجهين نحو الديار المقدسة

عامل مكناس يستقبل الحجاج المتوجهين نحو الديار المقدسة

2023-06-02 / 16:06
Photo of مراكش : كوميسير بأكادير ومسؤولة بنكية بتزنيت أمام إستئنافية جرائم الاموال

مراكش : كوميسير بأكادير ومسؤولة بنكية بتزنيت أمام إستئنافية…

2023-06-02 / 15:57
Photo of أمن جرسيف يطيح بمجرم خطير روع ساكنة المدينة

أمن جرسيف يطيح بمجرم خطير روع ساكنة المدينة

2023-06-02 / 15:24
Photo of توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والأرجنتين في مجال الصحة

توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والأرجنتين في مجال الصحة

2023-06-02 / 14:33
Photo of الأمن يعتقل عميد نادي اتحاد طنجة السابق

الأمن يعتقل عميد نادي اتحاد طنجة السابق

2023-06-02 / 13:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق