عامل مكناس يستقبل الحجاج المتوجهين نحو الديار المقدسة

ع محياوي _ هبة بريس

نظم صباح يوم أمس الخميس 01 يونيو الجاري بمقر عمالة إقليم مكناس، حفل استقبال على شرف الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج لسنة 2023 و عددهم: 728 حاج وحاجة

التنظيم الرسمي: 466 ،وكالة الاسفار : 262.

الرحلةالاولى تضم 161 حاج وحاجة الذهاب يوم 03 يونيو 2023 من مطار فاس سايس والرجوع يوم 04 يوليوز 2023 مطار فاس سايس

الرحلة الثانية : عدد الحجاج 103 حاج وحاجة الذهاب يوم 04 يونيو من مطار فاس سايس والرجوع يوم 05 يوليوز 2023 مطار فاس سايس

الرحلة الثالثة : عدد الحجاج 202 حاج وحاجة الذهاب يوم 14 يونيو 2023 مطار فاس سايس الرجوع يوم 20 يوليوز 2023 مطار فاس سايس

الحفل ترأسه عامل إقليم مكناس عبد الغني الصبار المشهود له بالخبرة والكفاءة العالية ، و بحضور كل من رئيس المجلس العلمي المحلي والكاتب العام للعمالة ، عمدة مكناس جواد باحجي ومندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورؤساء المصالح الخارجية وعدد من المسؤولين الأمنيين ، وقد أكد السيد العامل في كلمته بالمناسبة على أن الدولة المغربية توفر كافة الشروط أثناء مقام الحجاج المغاربة بالديار المقدسة، وذلك لتسهيل مأموريتهم سواء في ما يخص إقامتهم أو أداءهم لمناسك الحج، كما أشار إلى العناية التي مافتئ يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكافة الحجاج المغاربة خلال حلول موسم الحج من كل سنة، والتي تتجلى في الرسالة الملكية السامية التي يوجهها جلالته إلى ضيوف الرحمان، التي يضمنها جلالته توجيهاته السديدة وإرشاداته النيرة، ونصائحه الغالية، لكي يكون الحجاج الميامين خير سفراء لبلدهم، وأحسن ممثلين له في تلك البقاع الطاهرة،واشار عامل الاقليم الى وانه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية فقد سهرت اللجنة الاقليمية للحج على تلبية جميع طلبات الحجاج، وعملت بجد لانجاح جميع مراحل العملية في ظروف حسنة، وأنه إذ يلتقي بهم اليوم لتسليمهم الوثائق المتعلقة بسفرهم، بعد ان سعت اللجنة بشكل حثيث على القيام بكل الاجراءات الادارية الخاصة برحلتهم الميمونة، وانه تم توفير جميع المراكز ووسائل التنقل بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، اضافة إلى ضمان تأطير صحي تسهر عليه اطر كفئى من وزارة الصحة وتنظيم دروس دينية اعدتها مصالح وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.

ومن جهته ذكر رئيس المجلس العلمي المحلي لمكناس خلال كلمته بالمناسبة الحجاج بما ينبغي استحضاره من واجبات، والتحلي به من فضائل في موسم الحج الذي هو احد مظاهر الاسلام الكبرى يتعين فيها على المسلمين تجسيد قيم دينهم في اخلاص التوحيد لله وحده، واستشعار الوحدة الانسانية والمساواة بين الناس، وتشبث بالاخوة والتضامن والتسامح والتحلي كذلك بالوسطية والاعتدال.

كما اعتبرالمندوب الاقليمي للشؤون الاسلامية اللقاء فرصة سعيدة للاجتماع بالحجاج بهذه المناسبة الطيبة حيث سيتوجهون إلى الديار المقدسة، مطالبا اياهم بأن يكونوا احسن قدوة وخير مثل لتجسيد كل القيم المثلى، ويستحضروا أن الحج ركن من اركان الدين الحنيف لما ينطوي عليه من عبادة صادقة وتربية روحية عالية وترسيخ للوحدة الاسلامية وحث على التعارف والتعايش والوئام، ونبذ الخلاف والجدال،كما حثهم على التحلي بالاخلاق الحسنة وان يكونوا احسن سفراء لبلدهم اثناء مقامهم بالديار المقدسة.

كما تم عرض اهم التدابير اللازمة التي وجب اتخذها عند كل محطة من المحطات كما تم إرشادهم إلى المرافقين المعتمدين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذين أسندت إليهم مهمة تقديم الدعم والرعاية للحجاج لهذا الموسم.

وارتباطا بالموضوع ، قدم المندوب الاقليمي لوزارة الصحة باقليم مكناس،عرضا مفصلا حول كيفيةوأهمية الحفاظ على سلامة صحة الحجاج ،ودعا الى ضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة التي تمت عرضها في الدورات التأطيرية بخصوص هذا الشأن مؤكدا على ضرورة اتصال دوي الامراض المزمنة مع البعثات الطبية المتواجدة بالديار المقدسة.

هذا وقد كان الحفل أيضا مناسبة لتسليم الحجاح وثائق سفرهم إلى الديار المقدسة، والذي ينتظر أن يكون صباح يومه الاحد 6 شتنبر 2015، انطلاقا من مطار فاس على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية إلى الديار المقدسة في حفظ الله وأمانه.

وختم اللقاء بالدعاء الصالح للامير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.

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