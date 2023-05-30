السودان.. الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام

هبة بريس - وكالات

اتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء اليوم الإثنين، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.

وقال المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية، في بيان له، إن “التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول”.

وأشار البيان أن “الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية رحبتا باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 ماي 2023 لمدة خمسة أيام”.

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