السودان.. الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام

2023-05-30 / 09:36
0
هبة بريس - وكالات

اتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء اليوم الإثنين، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.

وقال المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية، في بيان له، إن “التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول”.

وأشار البيان أن “الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية رحبتا باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 ماي 2023 لمدة خمسة أيام”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وكالة عربية تطلق أول مذيع أخبار افتراضي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي

وكالة عربية تطلق أول مذيع أخبار افتراضي يعمل بتقنية…

2023-05-30 / 10:33
Photo of تقرير: 362 مليون شخص بالمنطقة العربية يعانون الشح المائي

تقرير: 362 مليون شخص بالمنطقة العربية يعانون الشح المائي

2023-05-30 / 09:39
Photo of الرئاسة المصرية تعلن اتفاق السيسي وأردوغان على تبادل السفراء

الرئاسة المصرية تعلن اتفاق السيسي وأردوغان على تبادل السفراء

2023-05-29 / 23:05
Photo of الدفع بعد الوفاة”.. عرض غريب لشركة بيتزا

الدفع بعد الوفاة”.. عرض غريب لشركة بيتزا

2023-05-29 / 21:57
Photo of مغني الراب التركي إيزيل بعد فوز أردوغان : لقد سئمت من بلادي

مغني الراب التركي إيزيل بعد فوز أردوغان : لقد…

2023-05-29 / 20:55
Photo of اختطاف” سعودي في لبنان.

اختطاف” سعودي في لبنان.

2023-05-29 / 19:25
Photo of إسبانيا.. سانشيز يحل البرلمان ويعلن عن إجراء انتخابات عامة مبكرة

إسبانيا.. سانشيز يحل البرلمان ويعلن عن إجراء انتخابات عامة…

2023-05-29 / 11:05
Photo of السعودية.. أول تعامد للشمس على الكعبة في 2023

السعودية.. أول تعامد للشمس على الكعبة في 2023

2023-05-29 / 09:43
Photo of كليجدار أوغلو يقرّ بالهزيمة “ضمنيا” ويتعهد بمواصلة النضال

كليجدار أوغلو يقرّ بالهزيمة “ضمنيا” ويتعهد بمواصلة النضال

2023-05-28 / 21:08
Photo of أردوغان يشكر الناخبين على ثقتهم فيه

أردوغان يشكر الناخبين على ثقتهم فيه

2023-05-28 / 19:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق