ابن كيران: من يتجرأ على ثوابت البلاد يريد دولة متحللة من الإسلام

هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن بلادنا تعرف في ظل الحكومة الحالية حالة من التفلت والإسراع في اتجاه كلام كبير لم نسمعه من قبل في المغرب ولم يتجرأ أحد عليه من قبل حيث يتم التحدث عن “تغيير تاريخ وبنية المغرب”.

وأضاف ابن كيران، في كلمته خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب يوم السبت 27 ماي 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن من يتجرؤون بهذا الشكل “يريدون صراحة أن نكون دولة متحللة من الإسلام ويصبح معها الإسلام عبارة عن طقوس للعبادة يمارسها الإنسان بينه وبين ربه في المساجد وفي رمضان وفي الحج وانتهى الكلام”.

وتابع “أننا مازلنا نعنز بالإسلام كدين للدولة في دستورنا وواقعنا، وملكنا هو أمير المؤمنين، وإمارة المؤمنين هي صمام الأمان للمغاربة، وهذا عشنا به وتجاوزنا به صعاب لا تُتخيل منذ ما قبل الاستعمار إلى الآن

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