بوريطة يجري مباحثات هاتفية مع نظيره البرتغالي
هبة بريس
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، أمس الخميس، مباحثات هاتفية مع وزير الدولة والشؤون الخارجية الجديد بجمهورية البرتغال، باولو غانجيل.
وشكلت هاته المحادثات فرصة للتذكير بعلاقات الصداقة التاريخية المميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
كما سلط، هذا الاتصال الأول، الضوء على أهمية استمرار التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
4 تعليقات
الحمد لله والشكر لله علاقاتنا بجميع دول العالم في تقدم وازدهار وهدا كله من مجهودات تبدل من جنوده المجندين له وعلا راسهم القائد الاعلا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده
سي ناصر بوريطة تبارك الله عليه
من المهم التذكير بعلاقات الصداقة التاريخية المميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين
ولكن يجب ان تكون هذه العلاقات الثنائية مثمرة للبلدين معا