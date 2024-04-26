جون أفريك: مبادرة تونس وليبيا والجزائر لإنشاء كتلة مغاربية “مهمة مستحيلة”

هبة بريس

وصفت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، مبادرة تونس وليبيا والجزائر لإنشاء كتلة مغاربية جديدة بـ”المهمة المستحيلة”.

وتحدثت الصحيفة، عن وجود تناقضات في الدبلوماسية المغاربية تجعل من الصعب أن تكون هذه القمة الثلاثية أكثر نجاحا من اتحاد المغرب العربي.

واعتبر تقرير “جون أفريك” أن هذه المواصفات تطرح باختصار استدامة لإنجاح منظمة إقليمية، حيث سعى هذا المخطط التنظيمي المؤسسي إلى خلق تضامن إقليمي من خلال تعزيز التماسك الحكومي الدولي، مع احترام سيادة الدولة.

وأشار التقرير الة أن “مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الجديد ليست بالضرورة متقاربة، بل وتختلف بشكل كبير بين الدول المنتجة للمواد الهيدروكربونية وغيرها، لافتا الى الخلافات الثنائية بين المغرب والجزائر، ومعتبرا أن هذا السبب يصعب تصور مستقبل للكتلة الجزائرية التونسية الليبية الجديدة التي تحاول أن ترى النور”.