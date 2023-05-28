ابن كيران: من يتجرأ على ثوابت البلاد يريد دولة متحللة من الإسلام
هبة بريس _ الرباط
قال عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن بلادنا تعرف في ظل الحكومة الحالية حالة من التفلت والإسراع في اتجاه كلام كبير لم نسمعه من قبل في المغرب ولم يتجرأ أحد عليه من قبل حيث يتم التحدث عن “تغيير تاريخ وبنية المغرب”.
وأضاف ابن كيران، في كلمته خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب يوم السبت 27 ماي 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن من يتجرؤون بهذا الشكل “يريدون صراحة أن نكون دولة متحللة من الإسلام ويصبح معها الإسلام عبارة عن طقوس للعبادة يمارسها الإنسان بينه وبين ربه في المساجد وفي رمضان وفي الحج وانتهى الكلام”.
وتابع “أننا مازلنا نعنز بالإسلام كدين للدولة في دستورنا وواقعنا، وملكنا هو أمير المؤمنين، وإمارة المؤمنين هي صمام الأمان للمغاربة، وهذا عشنا به وتجاوزنا به صعاب لا تُتخيل منذ ما قبل الاستعمار إلى الآن
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22 تعليقات
ابن كيران لم تعد له شعبية بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة..
كفى من الاستهتار بالشعب المغربي، كفى من الحلول الترقيعية، كفى من اللغو، كفى من استحمار الشعب…
المغرب له ثوابته الدينية وعقيدته وكلام ابن كيران لا يسمن ولا يغني من جوع ..
المغرب بلد الأمن والأمان والاستقرار بقيادة ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وايده..
اللهم احفظ الملك محمد السادس نصره الله وايده..
تحية وتقدير واحترام للأستاذ عبد الإلاه ابن كيران الرجل السياسي الشهم والوطنية..
كلام ابن كيران كله في التمام والكمال ..
اللهم احفظ بلدنا المغرب الذي يتمتع بالاستقرار والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ونعتز به على باقي البلدان الأخرى..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس..
الاسلام الذي تخاف عليه وتتحدث باسمه ولا تريده ان يصبح مجرد طقوس لم يكلفك أحد بالدفاع عنه مادمت تعترف وتعرف بأن هناك مؤسسة إمارة المؤمنين التي هي صمام الأمان وهي من ترعى وتحافظ على الاسلام في هذا البلد كما ينبغي وليس كما تبغي أنت .
من آمر بالمعروف و ناه عن المنكر في في هذا الوطن إلى أكبر جبان في البلاد بن كيران.ارحل بعيدا عن الوطن الذي تبحث عن تمزيقه كل ممزق.ارحل يا جبان يا صعلوك قريش.كفى تدنيسا لبلاد من اكرموك وعلوم التسامح يا تمساح.انت تبحث عن الحرب الأهلية في هذا الوطن الأمازيغي العالمي الكريم.
من أكبر توابث البشرية هي حرية التفكير وحرية الإعتقاد.ام فرض الخرافات على البشر فهذا ديكتاتورية وقمع وتسلط
لا يمكن للمملكة المغربية ان تستمر اذا حاولت التخلص من دينها الذي هو صمام امان ضمان استمرار الملكية
صمام الأمان هو استفادة المغاربة جميعا من خيرات بلدهم صمام الأمان هو العدل والصحة والتعليم الجيدان…
كفى من الدجل كفى من التبوحيط
الله يعطينا وجهك دع الاسلام ودع ثوابت الدولة لسنا في حاجة لتدكرنا من يكون المغاربة
نحن وجميع المغاربة مسلمين واسلامنا والحمدلله نسير به جميع مقاطع الحيات واولنا امير الموؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده
واش مملكة اعلا قدها ماشاالله يحكمها ملك وامير الموؤمنين وعلا مدار السنين ونسمع لكلام قيل في دقيقة او اقل التحدث عن كلام ليتغيير تاريخ وبنية المغرب 🇲🇦 لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم
الحمدوالله لي كيتعدا علا هاد الوطن ربي كيجيبهالو راه بلاد الشورفاء العلويين نصرهم الله والتاريخ يشهد لذالك
الحمدلله شعب وراء ملك بلاده واول كلامنا الله الوطن الملك ونقولها من اععماق قلوبنا وامير الموؤمنين كلمته في الاول والاخير وتعلا ولا يعلا عليها
كلام كبير خطير الله يبعد بلاهم علا بلانا ولي دار الدنب يستاهل اللعقوبة والمغريب هدا الله يجيبها القاصح الراس مكنتعداوش والله يجيبها لي كيتعدا علينا او ديم عاش الملك الحبيب اعزه الله ونصره