“اتهموني فى رجولتي”.. حسن شاكوش يقاضي زوجته وأسرتها

هبة بريس - وكالات

حرص محامي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على التقدم ببلاغ إلى النائب العام، يتهم أسرة زوجته ريم طارق بالتعدي عليه وسبه وقذفه أمام منزله.

وذكر البلاغ المقدم من حسن شاكوش أن أسرة زوجته ريم طارق وأشخاص آخرون قاموا بالتهجم والتعدي عليه وسبه وقذفه بعبارات خارجة وخادشة للحياء تمس رجولته، على مرأى ومسمع والجيران.

وأضاف أن شاكوش قدم حافظة مستندات تحوي فيديوهات بالسب والقذف، موضحا أن تلك الشتائم تسببت في أضرار نفسية ومعنوية ومادية لمؤدي المهرجانات.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم طبقا لنصوص القانون.

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