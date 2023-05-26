مشادات كلامية بين شابين تنتهي بجريمة قت.ل بسطات

2023-05-26 / 17:02
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هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن مشادات كلامية بين شابين بمركز اولاد سعيد بإقليم سطات، انتهت بمصرع أحدهما متأثرا بجروح خطيرة على مستوى الرأس بواسطة ” عصا”.

في التفاصيل، أضافت مصادرنا، أن عناصر الدرك الملكي بمركز اولاد سعيد التابعة لسرية سطات، توصلت بمعلومات تفيد بتبادل الضرب والجرح بين شابين، نقلا على اثرها معا إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني، أحدهما قُدمت له الاسعافات الأولية وغادر، فيما الآخر تم نقله صوب مستشفى البيضاء لخطورة الاصابة، حيث توفي هناك…

عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد، وتحت اشراف قائد المركز المشهود له بالحنكة والمهنية والجدية والتواصل الفعال، وبمجرد توصله بخبر الوفاة من إدارة المستشفى، حتى سارع رفقة معاونيه إلى القاء القبض على المشتبه فيه الرئيسي داخل منزل أسرته، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة إلى حين عرضه على أنظارها للتحقيق معه، فيما تم حجز ” هرواة” التي يعتقد أنها استعملت خلال الواقعة.

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