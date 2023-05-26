البيضاء.. إيقاف 4 أشخاص وحجز أزيد من 11 الف قرص طبي مخدر

2023-05-26 / 11:51
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس 25 ماي الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج 11 ألف و400 قرص طبي مخدر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة أجرة بحي القدس بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص المخدرة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 11 ألف و400 قرص طبي من نوع ريفوتريل، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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