ساهم في 4 أهداف.. رحيمي يقود العين للفوز على النصر في ذهاب نصف نهائي كأس الإمارات

2023-05-17 / 18:43
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هبة بريس : رياضة

قاد الدولي المغربي سفيان رحيمي فريقه العين للفوز على ضيفه النصر بأربعة أهداف لواحد، اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الإمارات.

وتألق رحيمي بشكل كبير في مباراة اليوم بعدما ساهم في الأهداف الأربعة لفريقه، حيث تحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 59 سجل منها الأوكراني يارمولينكو هدف التقدم لفريقه ثم عاد ليصنع الهدف الثاني في الدقيقة 69، قبل أن يتولى توقيع الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 77 و94.

في المقابل، سجل الدولي المغربي عادل تاعرابت الهدف الوحيد لفريقه النصر في الدقيقة 92 من عمر المواجهة.

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