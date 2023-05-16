المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية ينهزم أمام السعودية في بطولة العرب

2023-05-16 / 19:29
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هبة بريس ـ رياضة

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 في المباراة التي جمعته يومه الثلاثاء 16 ماي 2023 بالمنتخب السعودي.

وتدخل المباراة التي أقيمت بمدينة جدة لحساب اليوم الثالث عن المجموعة الاولى من منافسات كاس العرب الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية.

وسجل اهداف المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في لقاء اليوم كل من رضا الزهراوي وانوار فريندي ومصطفى.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية كان قد ضمن تأهله لربع نهاية كأس العرب منذ الجولة الثانية بعدما فاز على منتخبي لبنان و موريتانيا.

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