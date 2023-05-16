بنموسى: “ارتفاع ملحوظ هذا العام في المسجلين بالتعليم الأولي العمومي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي بلغت خلال الموسم الدراسي الحالي 76 بالمائة.

هاته النسبة وفق ما أكده الوزير بنموسى في مداخلة له بمجلس المستشارين لم تكن تتجاوز 18 في المائة مع انطلاق البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي موسم 2018-2019.

و شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن استراتيجية الوزارة في مجال التعليم الأولي انعكست على مؤشراته التي شهدت تطورا كبيرا.

و أشار الوزير بنموسى إلى أن العدد الإجمالي للمتمدرسين بمختلف أنواع التعليم الأولي على الصعيد الوطني عرفت ارتفاعا ملموسا خلال الموسم الدراسي الحالي، إذ تم إحصاء ما مجموعه 931 ألف تلميذة وتلميذا (تمثل الإناث حوالي 5ر49) مقارنة مع الموسم الدراسي الماضي.

وأضاف بنموسى أن عدد المتمدرسات و المتمدرسين بالتعليم الأولي العمومي، والذي يدبر من طرف الشركاء، ارتفع بدوره إلى 571 ألف برسم الموسم الدراسي الحالي، أي بزيادة وصلت إلى 11 بالمائة مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم.

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