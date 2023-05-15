5 معلومات عن طه بلغوزيل حارس أشبال الأطلس الذي سطع نجمه في كأس أفريفيا للفتيان

2023-05-15 / 17:59
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هبة بريس : رياضة

تألق طه بلغوزيل، حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي بشكل كبير في كأس أمم أفريقيا للفتيان المقامة حاليا بالجزائر، إذ ساهم بشكل كبير في بلوغ أشبال الأطلس للنهائي وقبلها ساهم في تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم.

ونقدم لكم 5 معلومات عن هذا الشبل الجديد لتقريبكم منه :

1 – من مواليد 18 يونيو 2006 بمدينة المحمدية.

2 – يمارس حاليا مع أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.

3 -قبل التحاقه بأكاديمية محمد السادس لعب مع مدرسة لابيطا فوت ونادي الأمل ومدرسة لانوريا.

4 – جده هو عبد السلام بلغوزيل الذي لعب لفريقي إتحاد وشباب المحمدية رفقة جيل فرس وعسيلة والرعد وغيرهم.

5 – حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العرب للفتيان قبل اشهر.

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