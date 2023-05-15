م…قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق نابلس

2023-05-15 / 14:10
0
هبة بريس _ وكالات

قتل شاب فلسطيني (22 عاما) وأصيب آخر، برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين في مخيم عسكر، شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس في تصريحات للصحافيين أن “مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن أحدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر، فيما أصيبت امرأة بشظايا زجاج داخل منزلها في الوجه اليد”.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي قد اقتحمت مدنية نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق.

وارتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري إلى 119 قتيلا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رفض لإرتداء “شارة المثليين” .. رد رسمي في الموضوع .

رفض لإرتداء “شارة المثليين” .. رد رسمي في الموضوع…

2023-05-15 / 12:02
Photo of سعيد شيبا : الصغار قاتلوا مثل الكبار

سعيد شيبا : الصغار قاتلوا مثل الكبار

2023-05-15 / 09:22
Photo of أشبال الأطلس يطيحون بمالي ويتأهلون إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للفتيان

أشبال الأطلس يطيحون بمالي ويتأهلون إلى نهائي كأس أمم…

2023-05-14 / 22:23
Photo of برشلونة يفوز على إسبانيول ويتوج رسميا بلقب الدوري الإسباني

برشلونة يفوز على إسبانيول ويتوج رسميا بلقب الدوري الإسباني

2023-05-14 / 22:10
Photo of زياش يتلقى عروضا من الدوري التركي

زياش يتلقى عروضا من الدوري التركي

2023-05-14 / 17:31
Photo of مهمة إنقاذ”.. مدرب توتنهام وسان جرمان السابق يقود تشلسي

مهمة إنقاذ”.. مدرب توتنهام وسان جرمان السابق يقود تشلسي

2023-05-14 / 15:29
Photo of أبوخلال يرفض المشاركة في مباراة تولوز ضد نانت بسبب دعم المثليين

أبوخلال يرفض المشاركة في مباراة تولوز ضد نانت بسبب…

2023-05-14 / 13:17
Photo of “ريال مدريد” يتلقى خبرا سارا بشأن لاعبه كامافينغا

“ريال مدريد” يتلقى خبرا سارا بشأن لاعبه كامافينغا

2023-05-14 / 13:15
Photo of كان أقل من 17 سنة .. فتيان المغرب في تحد جديد

كان أقل من 17 سنة .. فتيان المغرب في…

2023-05-14 / 11:39
Photo of الريال يعبر خيتافي بالاحتياطيين

الريال يعبر خيتافي بالاحتياطيين

2023-05-14 / 10:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق