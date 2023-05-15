م…قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق نابلس

هبة بريس _ وكالات

قتل شاب فلسطيني (22 عاما) وأصيب آخر، برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين في مخيم عسكر، شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس في تصريحات للصحافيين أن “مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن أحدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر، فيما أصيبت امرأة بشظايا زجاج داخل منزلها في الوجه اليد”.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي قد اقتحمت مدنية نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق.

وارتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري إلى 119 قتيلا.

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