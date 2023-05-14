أشبال الأطلس يطيحون بمالي ويتأهلون إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للفتيان

2023-05-14 / 22:23
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هبة بريس - القسم الرياضي

تأهل المنتخب الوطني المغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للفتيان عقب فوزه بالضربات الترجيحية على مالي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب الحملاوي بمدينة قسنطينة، ضمن لقاءات نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة على وقع التعادل السلبي بين الطرفين بدون أهداف، ليتم الاحتكام إلى الضربات الترجيحية.

وسيلتقي المنتخب الوطني المغربي في النهائي مع منتخب السينغال الذي تأهل على حساب بوركينا فاسو بالضربات الترجيحية.

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