الريال يعبر خيتافي بالاحتياطيين

هبة بريس _ رياضة

تغلب ريال مدريد على جاره خيتافي بهدف دون رد في ملعب “سانتياغو برنابيو”، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

لعب الريال بتشكيلة غلب عليها اللاعبون الاحتياطيون، بعد فقدان الأمل ببطولة الدوري، وتأهبا للقاء الإياب أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقدم الريال شوطا أول ضعيفا هجوميا، ولم يتمكن من إيجاد فرص خطيرة على مرمى خيتافي الذي بحث عن التعادل بأداء دفاعي وصل به إلى مبتغاه قبل الاستراحة.

في الشوط الثاني، أجرى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، عدة تغييرات نشطت الخط الأمامي، وحسنت كثيرا من أداء الفريق، ليتمكن ماركو أسينسيو من تسجيل هدف الفوز الوحيد عند الدقيقة 70.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة يحتل بها المركز الثاني، بينما ظل خيتافي في المركز الثامن عشر بـ34 نقطة قريبا جدا من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وثار القلق في صفوف أنصار الريال، بعد إصابة تعرض لها نجم الفريق الفرنسي الشاب إدوارد كامافينغا.

إلا أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي طمأن الفريق، بالقول إن كامافينغا تعرض لكدمة، ولكن لا يوجد أي مشكلة، وسيكون جاهزا ليوم الأربعاء أمام السيتي.

وتابع: “كامافينغا صغير عمره 20 عاما، ولا يوجد أي مشكلة في إصابته، وجميع اللاعبون جاهزون يوم الأربعاء

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