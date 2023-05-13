بعد الخسارة أمام الأهلي.. نبيل معلول يستقيل من قيادة الترجي

هبة بريس - وكالات

أعلن نبيل معلول، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، استقالته رسميا من الجهاز الفني للفريق، اليوم السبت، إثر الخسارة بثلاثية أمام الأهلي المصري.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي، بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي أقيمت، أمس الجمعة، بملعب رادس ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال معلول عبر صفحته الموثقة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أتفهم حزن وخيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة، وأعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من إدخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة”.

وأضاف: “في الفترة الأخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي ولباقي الجهاز الفني واللاعبين لعدة أسباب يطول شرحها في الظرف الحالي، لكنني حاولت بكل ما في وسعي إيجاد الحلول المناسبة وتجاوز الصعوبات وتحقيق أفضل ما يمكن من النتائج”.

وتابع: “لبيت نداء الواجب عندما احتاجني فريقي في فترة صعبة في نهاية الموسم الماضي، الحمد لله، نجحنا في أشياء وأخفقنا في أخرى والإنسان يخطئ ويصيب”.

وأردف: “وتغليب مصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي، قررت الانسحاب وتقديم استقالتي لرئيس النادي”.

وأشار: “أدعو كافة الجماهير الترجية إلى مواصلة الوقوف وراء اللاعبين ودعمهم في بقية المشوار في البطولة والكأس ورابطة الأبطال الأفريقية”.

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