“دوري الأبطال” .. الأهلي المصري يقسو على الترجي التونسي

2023-05-12 / 23:49
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هبة بريس _ رياضة

حقق فريق الأهلي المصري فوزا قاسيا على مستضيفه الترجي التونسي (3-0) الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب “حمادي العقربي” في تونس.

وسجل ثنائية الفريق المصري في هذه المباراة، كل من الجنوب أفريقي بيرسي تاو (8 و55) ومحمود كهربا (75).

يذكر أن هذه المباراة لعبت بدون الجماهير في ظلّ العقوبة المسلطة على المضيف، الترجي الرياضي، بسبب الأحداث التي جرت في مباراة إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام شبيبة القبائل الجزائري.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم معاقبة الفريق التونسي باللعب دون حضور الجمهور لأربع مقابلات، يكون فيها الترجي الرياضي مضيفاً، وذلك بسبب الاختلالات التي شابت مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة القبائل.

ويسعى ممثل كرة القدم المصرية إلى تعزيز سجّله القياسي في أمجد الكؤوس الأفريقية إذ يملك في جرابه 10 ألقاب.

في المقابل باتت مهمّة نظيره التونسي معقدة للغاية ضمن مسعاه للظفر بلقبه الخامس في البطولة القارية.

وتجرى مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

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