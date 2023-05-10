“المالكي” و”سفيرة الاتحاد الأوروبي يناقشان سبل التعاون والشراكة

2023-05-10 / 21:45
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هبة بريس _ الرباط

عقد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، السيد الحبيب المالكي، اليوم الاربعاء بالرباط، لقاء عمل مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، السيدة باتريسيا يومبارت كوساك، يهدف إلى مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.

وذكر بلاغ للمجلس، أن اللقاء شكّل مُناسبة لاستعراض الفُرص المتاحة للشراكة والتعاون، وكذا سبل تعزيز العمل المُشترك بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، في إطار البرنامج المُندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب (PIAFE)، الذي أُطلِق في أبريل 2020 بهدف تقوية التقائية البرامج والمشاريع المُوجّهة لمنظومة التربية والتكوين، وتعزيز التبادل بين مُختلف القطاعات المعنية بالمنظومة.

وأوضح المصدر ذاته أن السيدة باتريسيا يومبارت كوساك استعرضت أبرز مشاريع البرنامج المُندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب، في إطار مواكبة الاتحاد الأوروبي لتنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين، مؤكدة على ضرورة تسريع تنزيله لتحقيق أهدافه المرجوّة.

من جانبه، نوّه السيد الحبيب المالكي بمبادرات الاتحاد الأوروبي الجادّة لمواكبة تنزيل الإصلاح التربوي بالمغرب، مُؤكداً أن الشراكة بين الطرفين لا تنحصر في الجوانب التقنية فحسب، بل تتعدّاها لتشمل الأبعاد الأساسية لتحقيق الإصلاح التربوي في المغرب، وتأمين التعلّم مدى الحياة.

وخلص البلاغ إلى أن رئيس المجلس ثمّن اللقاء المُنعقد بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالتربية والتكوين، وكذا فريق الخُبراء المكلفين ببرنامج PIAFE، مؤكداً أن اللقاء سيكون فرصة لتعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين.

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