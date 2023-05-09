دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يخطف التعادل من أرض ريال مدريد

هبة بريس _ رياضة

حسمت نتيجة التعادل (1-1) نتيجة مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح “الميرينغي” التسجيل عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من إدراك التعادل في المباراة بواسطة النجم البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 67.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الفريقين، يوم 17 آيار/ مايو الجاري، في معقل السيتيزنز ملعب “الاتحاد”.

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