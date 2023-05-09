وزارة بنموسى تدعو أسر التلاميذ إلى التسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد

2023-05-09 / 18:44
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، مذكرة عممتها على مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، داعية إياهم إلى التنسيق مع الولاة والعمال من أجل العمل على إطلاق حملات مستهدفة وموسعة داخل المؤسسات التعليمية لتحسيس الأسر بضرورة التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، تماشيا ومضامين القانون رقم 7218 بتاريخ 08 غشت 2020 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية، مع التركيز على أسر التلميذات والتلاميذ المستفيدين من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة وكذا أسر تلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريا المقبلين على طلب المنحة الجامعية (الراغبين في التسجيل ببوابة منحتي).

وشددت المذكرة الوزارية التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، على أن هذه العملية تأتي في إطار مواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وسعيا إلى ضمان الانخراط التام في عمليات التحسيس والتواصل حول هذا المشروع الهام ذي الأبعاد الاجتماعية، والعمل على ربط قنوات التواصل مع أمهات وأباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ للإسراع في التسجيل في السجل الوطني للسكان وكذا السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من عدد من الخدمات الاجتماعية.

ودعت الوزارة الوصية على القطاع، إلى تعميم فحوى هذه المراسلة على المؤسسات التعليمية مع الحرص على التنزيل الأمثل لمختلف التدابير والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه العملية.

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