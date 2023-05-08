أخنوش: القطاع الفلاحي يواجه 3 تحديات أساسية

هبة بريس

حدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ثلاث تحديات أساسية تواجه القطاع الفلاحي.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يومه الإثنين، أن هذه التحديات تتمثل في انعكاسات الأزمة الصحية “التي أثرت بشكل مباشر على التوازن في القطاع الحيواني، حيث انعكس هذا الأمر سلبا على سلسلة اللحوم الحمراء والحليب، وكذا الجفاف والتقلبات المناخية، مشيرا إلى أن جفاف سنة 2022 الأقوى من نوعه منذ 4 عقود، أما التحدي الثالث، فيتمثل وفقا لرئيس الحكومة، في التضخم.

وأكد أخنوش، على أن استدامة الفلاحة الوطنية وتثمين مكتسباتها يستدعي نهج مقاربة مندمجة “تنطلق أساسا من مقوماتنا ومواردنا الطبيعية الحقيقية، وتتجاوز التحديات والمخاطر المطروحة”.

وشدد أخنوش، على أن الحكومة تلتزم بمواصلة هذا التوجه من خلال المحاور المكونة لاستراتيجية “الجيل الأخضر”، التي تهدف في أفق سنة 2030، إلى ترسيخ سياسة فلاحية مستدامة وتنفيذها بطريقة مسؤولة وتشاركية وشاملة.

وأبرز أن عناصر الانتقال الرئيسية لاستراتيجية “الجيل الأخضر” تتمثل في الرفع من الإنتاج الفلاحي لمواكبة تطورات الاستهلاك الداخلي وتكريس التحول نحو منظومة غذائية مستدامة، عبر مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، والعمل على بلوغ 70 في المائة من تثمين الإنتاج الفلاحي.

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