وجدة ..فرقة مكافحة العصابات تضع حدا لمروج مشروبات كحولية

2023-05-07 / 22:11
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هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، مساء اليوم الأحد 7 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وجرت عملية الايقاف بزنقة الجاحظ حيث ضبط المعني بالامر متلبسا بممارسة نشاطه الغير مشروع بمنزله. حيث اسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار نفس القضية عن حجز ما مجموعه 471 قنينة خمر مختلفة الانواع فضلا عن هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات مبيعات النشاط المحظور.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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