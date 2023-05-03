شركات المحروقات تخفض الأسعار

2023-05-03 / 19:39
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هبة بريس _ اقتصاد

أعلنت شركات المحروقات، اليوم الأربعاء، عن خفض أسعار البنزين والغازوال ببضع سنتيمات في اللتر، ابتداء من منتصف الليل.

ويتراوح التخفيض بين 0,19 و0,22 سنتيما في لتر الغازوال، في حين أعلنت الشركات عن تخفيض سعر لتر البنزين بنفس المبلغ، حيث سيتراجع سعره في المحطات ب 0,44 سنتيما.

ويأتي هذا التغيير الجديد في أسعار المحروقات تزامنا مع استمرار المطالب للحكومة بالتدخل وخفض أسعار المحروقات لما لها من انعكاسات على أثمان جل المواد الأساسية، وكذا بزجر المخالفات والتواطؤات بين الشركات

واتهمت جمعيات حماية المستهلك في المغرب شركات توزيع المحروقات بالاتفاق في ما بينها على إبقاء أسعار المشتقات النفطية متقاربة عند مستويات مرتفعة، مما يضر بالمستهلكين، وهو ما نفاه تجمع النفطيين الذي يمثل شركات التوزيع، وقال إن الأسعار تتحكم فيها عوامل موضوعية لا تدخل للشركات فيها.

ودعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك في بيان مشترك شركات توزيع المحروقات إلى “ممارسة منافسة شريفة وشفافية والابتعاد عن التواطؤ غير الأخلاقي”، وهو ما يضرر بالقدرة الشرائية للمواطنين وبالشركات على حد سواء.

وطالبت الهيئتان مجلس المنافسة بممارسة صلاحياته القانونية لضمان منافسة شفافة وشريفة في هذا القطاع، منتقدتين عدم مواكبة الحكومة قرارها بتحرير سوق المحروقات العام الماضي بسلسلة تدابير لضمان المنافسة الشريفة في القطاع

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‫2 تعليقات

  1. انخفاض في اسعار المحروقات ب: 0,19درهما وعند الزيارة بزيادات صاروخية وليس هناك اي مراقبة في محطات الوقود لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم (الطنز)

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