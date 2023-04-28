تحويلات مغاربة العالم تفوق 27 مليار درهم عند متم مارس

2023-04-28 / 22:33
0
هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يقارب 27,11 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2023، مقابل 23,37 مليار درهم قبل سنة.

كما أشار المكتب، في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية لشهر مارس، إلى أن هذه التحويلات قد سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 16 في المائة (زائد 3,73 مليار درهم) مقارنة بشهر مارس من سنة 2022.

وعلاوة على ذلك، أبرز المكتب فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، الذي سجل ارتفاعا بأزيد من 17,2 مليار درهم، ويأتي هذا التزايد نتيجة لارتفاع الصادرات (بزائد 56,4 في المئة أي ما يعادل 60,05 مليار درهم)، وهو تزايد أكبر بكثير من ذلك الذي سجلته الواردات (بزائد 19,9 في المئة أي ما يعادل 26,86 مليار درهم ).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محصول الحبوب .. وزرارة الفلاحة تعلن عن 55.1 مليون قنطار

محصول الحبوب .. وزرارة الفلاحة تعلن عن 55.1 مليون…

2023-04-28 / 21:20
Photo of مكتب أمريكي : المغرب ضمن أفضل 20 دولة ناشئة جاذبة للاستثمار

مكتب أمريكي : المغرب ضمن أفضل 20 دولة ناشئة…

2023-04-28 / 20:35
Photo of ميناء العيون.. ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بـ 47%

ميناء العيون.. ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بـ 47%

2023-04-28 / 09:56
Photo of الناظور .. انخفاض في الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي

الناظور .. انخفاض في الكميات المفرغة من منتجات الصيد…

2023-04-27 / 16:19
Photo of تقرير.. جهة الدار البيضاء سطات تضم حوالي 115 ألف مقاولة نشيطة

تقرير.. جهة الدار البيضاء سطات تضم حوالي 115 ألف…

2023-04-27 / 12:17
Photo of التجارة الخارجية : تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة في الأرقام الاستدلالية

التجارة الخارجية : تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة في الأرقام…

2023-04-26 / 19:07
Photo of “مطار الرشيدية” استقبل أزيد من 15 ألف مسافر إلى متم مارس الماضي

“مطار الرشيدية” استقبل أزيد من 15 ألف مسافر إلى…

2023-04-26 / 18:45
Photo of “طاقة” و”أوكتوبوس إنرجي”.. استثمار ثنائي في مشروع الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا

“طاقة” و”أوكتوبوس إنرجي”.. استثمار ثنائي في مشروع الكابل البحري…

2023-04-26 / 17:43
Photo of اتصالات المغرب تحقق أرباحا مهمة في الربع الأول من العام الحالي

اتصالات المغرب تحقق أرباحا مهمة في الربع الأول من…

2023-04-26 / 15:45
Photo of توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجموعة بريد المغرب

توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجموعة…

2023-04-25 / 16:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق