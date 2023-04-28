“الشهب النارية” تجر شخصا للإعتقال بالدار البيضاء

2023-04-28 / 21:45
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هبة بريس _ البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة 28 أبريل الجاري، من توقيف شخص وحجز 360 وحدة من الشهب النارية التي يشتبه في حيازتها بغرض استعمالها في أعمال الشغب المرتبط بالرياضة.

وكانت العمليات الأمنية الاستباقية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية قد أسفرت عن توقيف أحد المنتمين لفصيل مشجعي نادي لكرة القدم، وذلك للاشتباه في حيازته كميات كبيرة من هذه الشهب والمفرقعات النارية التي كانت موجهة للاستخدام خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي ستجرى بمدينة الدار البيضاء.
وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه بحي “عين برجة” بمدينة الدار البيضاء، من حجز 360 وحدة من الشهب النارية المتحصلة عن طريق التهريب.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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