البيضاء.. الأمن يوقف قاصرا أحدث خسائر بسيارات خاصة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمديونة بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 28 أبريل الجاري، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق باستهلاك المخدرات وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على إحداث الضوضاء وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بمنطقة تيط مليل بضواحي الدار البيضاء، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المعني بالأمر وهو في حالة تخدير متقدمة وبحوزته أداة راضة وكمية من مخدر الشيرا، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالقاصر المشتبه فيه تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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