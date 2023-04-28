بسبب حكيمي.. ممثل إيطالي شهير يهاجم هبة عبوك

هبة بريس - وكالات

انتقد الممثل الإيطالي أليساندرو ليكيو، هبة عبوك عارضة الأزياء الإسبانية من أصول تونسية والزوجة السابقة للمغربي أشرف حكيمي، بسبب مطالبها المادية الكبيرة بعد انفصالها عن اللاعب.

ويرى ليكيو أن طلب عبوك ما قيمته 10 ملايين يورو بعد الانفصال عن حكيمي، هو أمر يجعل من الزواج عملا تجاريا بحتا.

ونشر الممثل الإيطالي صورة للثنائي حكيمي وعبوك، وذلك على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، وترك تعليقا عبر فيه عن رأيه فيما يحدث بين حكيمي وعبوك.

وكتب ليكيو: “إن طلب 10 ملايين هو أمر يجعل من الزواج عملا تجاريا، وبرأيي أن ذلك ليس صحيحا، تصرف (عبوك) غير مقبول ولا يعبر عن فنانة ناجحة كما كانت”.

وتساءل ليكيو: “أصل المسألة هنا، هل تركت هبة وظيفتها بناء على رغبة زوجها، أو لأنها لم تكن لديها عروض شائقة، ثم شعرت براحة أكبر لكونها (سيدة)؟”.

وختم: “على الزوج التزامات تجاه الأبناء، لكن الزوجة السابقة وهي سيدة أعمال ناجحة مثقلة بالديون، ما عليها فعله هو العمل كما كانت تفعل من قبل، إن طلب تعويض قدره 10 ملايين شيء ليس جميلا”.

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