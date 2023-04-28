بسبب حكيمي.. ممثل إيطالي شهير يهاجم هبة عبوك

2023-04-28 / 15:39
0
هبة بريس - وكالات

انتقد الممثل الإيطالي أليساندرو ليكيو، هبة عبوك عارضة الأزياء الإسبانية من أصول تونسية والزوجة السابقة للمغربي أشرف حكيمي، بسبب مطالبها المادية الكبيرة بعد انفصالها عن اللاعب.

ويرى ليكيو أن طلب عبوك ما قيمته 10 ملايين يورو بعد الانفصال عن حكيمي، هو أمر يجعل من الزواج عملا تجاريا بحتا.

ونشر الممثل الإيطالي صورة للثنائي حكيمي وعبوك، وذلك على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، وترك تعليقا عبر فيه عن رأيه فيما يحدث بين حكيمي وعبوك.

وكتب ليكيو: “إن طلب 10 ملايين هو أمر يجعل من الزواج عملا تجاريا، وبرأيي أن ذلك ليس صحيحا، تصرف (عبوك) غير مقبول ولا يعبر عن فنانة ناجحة كما كانت”.

وتساءل ليكيو: “أصل المسألة هنا، هل تركت هبة وظيفتها بناء على رغبة زوجها، أو لأنها لم تكن لديها عروض شائقة، ثم شعرت براحة أكبر لكونها (سيدة)؟”.

وختم: “على الزوج التزامات تجاه الأبناء، لكن الزوجة السابقة وهي سيدة أعمال ناجحة مثقلة بالديون، ما عليها فعله هو العمل كما كانت تفعل من قبل، إن طلب تعويض قدره 10 ملايين شيء ليس جميلا”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماريا لالواز: مسلسل عايشة يخاطب ثلاثة أجيال والدور الذي جسدته معقد و فيه تعب نفسي كبير

ماريا لالواز: مسلسل عايشة يخاطب ثلاثة أجيال والدور الذي…

2023-04-28 / 16:28
Photo of جليلة المغربية: لا علاقة لي بانفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

جليلة المغربية: لا علاقة لي بانفصال تامر حسني وبسمة…

2023-04-28 / 09:42
Photo of “مجموعة كورال الخالدات” تحيي حفلا لفائدة نزلاء سجن بني ملال

“مجموعة كورال الخالدات” تحيي حفلا لفائدة نزلاء سجن بني…

2023-04-27 / 20:39
Photo of مهيول يعلق على ضجة “فاصل و نواصل” و إقصاء الرواد و يصرح “السينما المغربية بدات كتموت”

مهيول يعلق على ضجة “فاصل و نواصل” و إقصاء…

2023-04-27 / 20:12
Photo of “عرس فني” أبناء الحي المحمدي يستعدون لإنجاح مهرجان الحي المحمدي كوميدي في نسخته الثانية

“عرس فني” أبناء الحي المحمدي يستعدون لإنجاح مهرجان الحي…

2023-04-27 / 18:12
Photo of إليسا:”تفاصيل مهمة حالت دون توقيع العقد مع روتانا

إليسا:”تفاصيل مهمة حالت دون توقيع العقد مع روتانا

2023-04-27 / 16:28
Photo of مسرحية “لاكار” تستعد لعرض جديد بخريبكة

مسرحية “لاكار” تستعد لعرض جديد بخريبكة

2023-04-27 / 15:03
Photo of بسمة بوسيل تعلن انفصالها رسميا عن تامر حسني

بسمة بوسيل تعلن انفصالها رسميا عن تامر حسني

2023-04-27 / 14:11
Photo of قادير دوغلو و نسليهان أتاغول يخرجان عن صمتهما و ينفيان خبر الخيانة

قادير دوغلو و نسليهان أتاغول يخرجان عن صمتهما و…

2023-04-27 / 12:06
Photo of في الحلقة الأخيرة.. تيليلا” تحظى بتفاعل الجمهور وتحقق نسب مشاهدة عالية

في الحلقة الأخيرة.. تيليلا” تحظى بتفاعل الجمهور وتحقق نسب…

2023-04-27 / 11:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق