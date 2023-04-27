“الأنترنيت” غير متاح لـ90 في المائة من الفتيات في البلدان الفقيرة

هبة بريس _ الرباط

أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بأن الإنترنت ليس متاحا لـ90 في المائة من المراهقات والشابات في أكثر الدول فقرا، في نسبة أعلى من تلك الخاصة بالذكور ضمن الفئة العمرية نفسها، مشددا على الدور الذي يلعبه التعليم في هذا التفاوت.

وفي عام 2020، أشارت المنظمة والاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن 37 في المائة فقط من الفئة العمرية الشابة، أي الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، في مختلف أنحاء العالم، مُتاح لهم استخدام الإنترنت في منازلهم.

لكن هذه النسبة التقديرية، وفقا للمنظمة الأممية، “تخفي تفاوتات كبيرة بين الذكور والإناث، تتعلق بإتاحة المعدات واستخدام الإنترنت والمهارات الرقمية داخل الأسر”.

ودرست منظمة الأمم المتحدة للطفولة بيانات لاستخدام الإنترنت متأتية من استطلاعات أجريت في 54 بلدا، وتحديدا في الدول ذات الدخل المنخفض وبعض البلدان متوسطة الدخل.

وأتت النتيجة بأن “90 في المائة من المراهقات والشابات اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 و24 عاما (نحو 65 مليون شخص) في البلدان المنخفضة الدخل، لا يستخدمن الإنترنت، مقارنة بـ78 في المائة من المراهقين والشبان من الفئة العمرية نفسها (نحو 57 مليونا)”، وفق الأرقام التقديرية التي أفاد بها التقرير.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0