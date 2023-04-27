“الأنترنيت” غير متاح لـ90 في المائة من الفتيات في البلدان الفقيرة

2023-04-27 / 20:15
0
هبة بريس _ الرباط

أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بأن الإنترنت ليس متاحا لـ90 في المائة من المراهقات والشابات في أكثر الدول فقرا، في نسبة أعلى من تلك الخاصة بالذكور ضمن الفئة العمرية نفسها، مشددا على الدور الذي يلعبه التعليم في هذا التفاوت.

وفي عام 2020، أشارت المنظمة والاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن 37 في المائة فقط من الفئة العمرية الشابة، أي الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، في مختلف أنحاء العالم، مُتاح لهم استخدام الإنترنت في منازلهم.

لكن هذه النسبة التقديرية، وفقا للمنظمة الأممية، “تخفي تفاوتات كبيرة بين الذكور والإناث، تتعلق بإتاحة المعدات واستخدام الإنترنت والمهارات الرقمية داخل الأسر”.

ودرست منظمة الأمم المتحدة للطفولة بيانات لاستخدام الإنترنت متأتية من استطلاعات أجريت في 54 بلدا، وتحديدا في الدول ذات الدخل المنخفض وبعض البلدان متوسطة الدخل.

وأتت النتيجة بأن “90 في المائة من المراهقات والشابات اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 و24 عاما (نحو 65 مليون شخص) في البلدان المنخفضة الدخل، لا يستخدمن الإنترنت، مقارنة بـ78 في المائة من المراهقين والشبان من الفئة العمرية نفسها (نحو 57 مليونا)”، وفق الأرقام التقديرية التي أفاد بها التقرير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نادي قضاة المغرب لوهبي ..الدستور “قطع مع تبعية القضاء لوزارة العدل”

نادي قضاة المغرب لوهبي ..الدستور “قطع مع تبعية القضاء…

2023-04-27 / 19:58
Photo of لفتيت .. قطاع توزيع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات

لفتيت .. قطاع توزيع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من…

2023-04-27 / 18:55

تسهيلات جديدة للأشخاص في وضعية اعاقة بالمطارات

2023-04-27 / 18:26
Photo of الحكومة تعلق على جدل تعيين كاتب عام وزارة التربيةالوطنية

الحكومة تعلق على جدل تعيين كاتب عام وزارة التربيةالوطنية

2023-04-27 / 18:04
Photo of “مركز دراسات “يطالب باستتباب الأمن الغذائي

“مركز دراسات “يطالب باستتباب الأمن الغذائي

2023-04-27 / 17:47
Photo of دعم الأرامل الحاضنات لأطفالهن .. هذه شروط الاستفادة

دعم الأرامل الحاضنات لأطفالهن .. هذه شروط الاستفادة

2023-04-27 / 17:23
Photo of مكناس.. إيقاف طبيب ومساعدته متلبسين بإجراء عملية إجهاض لقاصر

مكناس.. إيقاف طبيب ومساعدته متلبسين بإجراء عملية إجهاض لقاصر

2023-04-27 / 16:01
Photo of موجة الحرارة تدفع سكان المدن الساحلية للنزوح باكرا نحو الشواطئ

موجة الحرارة تدفع سكان المدن الساحلية للنزوح باكرا نحو…

2023-04-27 / 15:35
Photo of الداكي: الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة

الداكي: الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة

2023-04-27 / 15:18
Photo of توقيع بروتوكول اتفاق بين مديرية الأمن ومجلس الحسابات

توقيع بروتوكول اتفاق بين مديرية الأمن ومجلس الحسابات

2023-04-27 / 14:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق