صحيفة: مقتل ما لا يقل عن 10 فرنسيين في أوكرانيا

2023-04-25 / 22:30
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هبة بريس _ وكالات

أفادت صحيفة “لوموند” بأن ما لا يقل عن 10 فرنسيين ممن توجهوا إلى أوكرانيا للقتال في صفوف قوات كييف قتلوا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك في 24 فبراير 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ما بين 60 و70 مواطنا فرنسيا في صفوف “الفيلق الأجنبي” التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ونحو ثلث منهم فقط يمتلكون خبرة عسكرية وخضعوا للتدريب القتالي في وقت سابق.

وتحدثت الصحيفة مع أحد أفراد تلك القوات، الذي ذكر أن الكثيرين يتوجهون إلى أوكرانيا “بحثا عن مغامرات” و”نمط حياة غير تقليدي”، وأن عدد هؤلاء الأشخاص، الذين يقدمون من فرنسا إلى أوكرانيا تقلص في الفترة الأخيرة.

وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد أفادت في وقت سابق بتوقيف اثنين من النشطاء اليمينيين المتطرفين، اللذان عادا من أوكرانيا.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه تم القبض عليهما بعد العثور على بنادق مزودة بالمهداف البصري بحزوتهما

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