الرصاص يلعلع بالبيضاء لإيقاف شخص عرض مواطن للسرقة بالعنف

2023-04-25 / 09:10
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هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بدورية للنجدة تابعة لأمن منطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيفي، في ساعة متقدمة من فجر اليوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة في اقتراف السرقات، والذي عرّض أمن المواطنين وممتلكاتهم وسلامة موظفي الشرطة لاعتداء خطير وتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت دورية محمولة للشرطة لتقديم النجدة لشخص كان ضحية سرقة بالعنف من طرف المشتبه فيه ومشاركيه في هذا الاعتداء، حيث سلبوه مبلغا ماليا وعرضوه لاعتداء جسدي، قبل أن يبدي المشتبه فيه مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة مستخدما سكينا وأداة حادة.

وقد استخدم أحد عناصر الدورية الأمنية سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري لتفادي الاعتداء، مما تسبب في إصابة المشتبه فيه الذي ضبطت بحوزته دراجة نارية مشكوك في مصدرها، وسكين وشفرة حلاقة و21 قرص مخدر و23 أنبوب من مادة اللصاق المخدرة، وقطع من مخدر الشيرا.

وقد توفي المشتبه فيه المصاب أثناء نقله للمستشفى، فتم إيداعه رهن التشريح الطبي، بينما تم فتح بحث قضائي من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب جريمة السرقة بالعنف.

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‫11 تعليقات

  1. تحية وتقدير للشرطة على خدماتهم من اجل خدمة المواطن وتنزيل التعليمات الملكية الشريفة لحماية المواطنين من الاشرار..

  3. على المديرية العامة للأمن الوطني أن تكثف جهودها من اجل التصدي لظاهرة الكريساج والسرقة بالعنف..

  4. المواطن المغربي دائما مهدد بالشارع العام. منزله . محيط عمله . من الجانحين والمشرملين..

  7. على الجهاز القضائي ان يكون متشددا في الاحكام مع اللصوص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر..

  9. يجب ان تكون حملة وطنية من اجل توقيف الجناة والمبحوث عنهم الفارين من العدالة..

  10. القبض على المجرمين وذوي السوابق العدلية والحكم عليهم ب 3 او 4 اشهر غير كافية تماما ..

  11. ارتفاع الجريمة في الدار البيضاء والمغرب شيء جد مقلق لأنه يمس مباشرة صورة المغربية. الدار البيضاء أصبحت مدينة تقاس بمدن المكسيك.

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