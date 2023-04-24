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بنك المغرب: تحسن الدرهم أمام الدولار 

2023-04-24 / 09:40
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتحسن بنسبة 0,14 في المائة أمام الدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 أبريل الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في أحدث نشرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 360,5 مليار درهم في 14 أبريل 2023، مسجلة انخفاضا بـ 0,3 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بـ 9,5 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 أبريل الجاري، بلغ إجمالي تدخلات البنك المركزي 78,3 مليار درهم، من بينها 44,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و16,4 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل، و17,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,2 مليار درهم، في حين بلغ معدل الفائدة بين البنوك 3 في المائة في المتوسط خلال هذه الفترة.

وخلال طلب العروض بتاريخ 19 أبريل الجاري (تاريخ الاستحقاق 20 أبريل)، ضخ بنك المغرب ما مجموعه 39,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0,3 في المائة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أبريل، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 2,4 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعات “التأمين” بـ 2 في المائة، و”شركات التوظيف العقاري” بـ 1,6 في المائة، و”البنوك” بـ 0,3 في المائة، فيما ارتفع مؤشرا قطاعي “المباني ومواد البناء” و”الأغذية الفلاحية” بـ 2,8 و1,3 في المائة تواليا.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 295,5 مليون درهم مقابل 539,3 مليون درهم قبل أسبوع.

وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 58,5 مليون درهم، بعد 107,8 ملايين درهم.

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