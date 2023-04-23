أنشطة مكثفة لأوزين بمقر البرلمان الأوربي بستراسبورغ

ع محياوي _ هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

في أفق تصور مبتكر للشراكة بين إفريقيا وأوربا، و تلبية لدعوة موجهة من طرف السيد كريستوف أوتجين، الرئيس المشارك لمجموعة تجديد أوربا والمحيط الهادي وأفريقيا والكاريبي RENEWPAC، وعضو البرلمان الأوربي عن مجموعة تجديد أوربا Renew Europe، قام السيد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بزيارة إلى مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ على رأس وفد RENEWPAC بصفته رئيسا مشاركا ، رفقة السيد الحاج عمر يوم، رئيس ديوان الرئيس السنغالي، بصفته نائب رئيس مجموعة Renewpac .

وخلال اجتماع رفيع المستوى ترأسه أوزين عن الوفد الأفريقي، تمت مناقشة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية التي تستأثر باهتمام مكوني المجموعة، وكذا سبل تنشيط التعاون بين القارة الأفريقية والقارة الأوروبية من جهة، وإمكانية تعزيز العلاقات بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي من جهة أخرى.

كما حضر أوزين، برفقة الحاج عمر يوم، نائب الرئيس المشارك، اجتماع مكتب Renew Europe داخل مقر الصرح الأوربي. وخلال هذا الاجتماع، الذي شكل فرصة سانحة لاستعراض الجدول الزمني للعلاقات بين القارتين، تم الاتفاق على تنظيم لقاء بين مجموعة التجديد والنواب والمسؤولين الأفارقة. وبالمناسبة، عرض السيد أوزين استضافة المغرب لهذا الاجتماع في إطار مناظرة تحت عنوان: إعادة ابتكار الشراكة بين إفريقيا وأوروبا.

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