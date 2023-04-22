محمد هنيدي: “بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. الفاجر بيقولي أدفعله فلوس”

2023-04-22 / 16:58
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هبة بريس - وكالات

علّق نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي على خطوة إزالة علامة التوثيق الزرقاء بموقع “تويتر” بتعليق لطيف ضاحك، في إشارة إلى استيائه من الخطوة التي اتخذها موقع التدوينات المصغرة الأشهر في العالم.

وغرّد هنيدي قائلا: “بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. الفاجر بيقولي أدفعله فلوس في علامة زرقا استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي”.

وظهر حساب هنيدي الرسمي وإلى جانب الاسم صورة بدت وكأنها لوجه طفل صغير ذهبي اللون.

وأعلن موقع “تويتر” إزالة علامات التوثيق الزرقاء بشكل رسمي من حسابات المستخدمين الذين حصلوا عليها مجاناً، قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك على المنصة. وكان ماسك، مالك ومدير منصة العصفور الأزرق الشهيرة، أعلن قبل أيام موعد 20 أبريل الجاري، لإزالة جميع علامات التوثيق المجانية من حسابات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

هذا وسادت حالة وُصفت بـ”الفوضوية” موقع “تويتر”، بعد 24 ساعة من اختفاء العلامات الزرقاء من الحسابات الموثقة، مع انتشار حالات انتحال الهوية وانتشار للمعلومات الكاذبة والمفبركة.

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