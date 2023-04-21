القضاء الفرنسي يفرض شروط حاسمة من أجل إطلاق سعد لمجرد

2023-04-21 / 13:40
نجلاء مزيان

استفاد النجم المغربي سعد لمجرد من السراح المؤقت بشروط حاسمة، وذلك لضمان عودته إلى السجن واستكمال عقوبته في حالة تأييد الحكم السابق من طرف محكمة الاستئناف.

وأعلنت صحف فرنسية أن قرار المحكمة بشأن تمتيع لمجرد بالسراح المؤقت جاء بعد فرض عدة شروط، أبرزها حجز جواز سفر الفنان المغربي في عهدة المحكمة، وهو ما يعني أنه لن يكون قادراً على مغادرة فرنسا، بالإضافة إلى خضوعه للمراقبة القضائية عبر تثبيت سوار إلكتروني به لمتابعة تحركاته.

كذلك،أمر القضاء الفرنسي سعد لمجرد بعدم الحديث بأي شكل من الأشكال إلى الإعلام، أو التطرق للقضية وملفه القضائي حتى لو كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن فترة إطلاق السراح المؤقت أعلن القضاء الفرنسي أنها ستستمر إلى مرحلة الاستئناف، والتي من المتوقع أن تبدأ إجراءاتها مع نهاية العام الجاري.

وجدير بالذكر أن “لمعلم” حصل على إطلاق سراح مشروط في باريس بعدما استأنف حُكم السجن الصادر بحقّه بتهمة الاغتصاب، بحسب ما أعلن محاموه لمواقع إعلامية فرنسية مشيرين إلى أنّ موكّلهم “سيبقى تحت إشراف قضائي” بانتظار محاكمته الجديدة.

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