مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

جريمة قت.ل تهز سوق الأربعاء.. والأمن يعتقل الجناة

2023-04-21 / 13:16
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق الأربعاء الغرب، صباح اليوم الجمعة 21 أبريل الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سوق الأربعاء الغرب قد باشرت، بتاريخ 14 أبريل الجاري، إجراءات معاينة جثة ضحية يبلغ من العمر 19 سنة، تعرض لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض تسبب في وفاته، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية ثلاثة مشتبه فيهم ويتم توقيف اثنين من بينهم يومه الجمعة، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذه الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة، التي ترجح الأبحاث أن يكون دافعها الرئيسي سرقة هاتف الضحية، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية من أجل توقيف المشتبه فيه الثالث.

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