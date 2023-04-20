بايتاس: “أخنوش يعاني من وعكة على مستوى الركبة”

2023-04-20 / 15:40
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هبة بريس - لبنى أبروك

طمأن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المغاربة بخصوص الحالة الصحية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد الجدل الذي أثارته طريقة صلاته بجوار الملك ليلة القدر.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “الوضعية الصحية للسيد رئيس الحكومة لا تستدعي أي قلق”، مشيرا الى أن أخنوش يعاني من وعكة على مستوى الركبة، ومسترسلا بالقول: “الركبة كتكون فيها صعوبات خاصة في بعض الطقوس لأدائها بشكل سليم”

لكن، يشدد بايتاس، أريد أن أطمئن الرأي العام بأن رئيس الحكومة في صحة جيدة وليس هناك ما يدعو للقلق.

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