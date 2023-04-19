برلمانية ..”المضاربات” بأسواق الجملة مرتفعة

هبة بريس _ الرباط

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مقررة المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، إن من بين أبرز أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، إشكالية المضاربات بأسواق الجملة.

وأوضحت البردعي أن الترسانة القانونية المنظمة لأسواق الجملة قديمة وغير كافية، فضلا عن مشكل الحكامة، حيث يتم هدر 30 بالمائة من المنتجات بشكل يومي، نظرا لكون التخزين غير ملائم.

وذكرت البردعي أن الخيارات الاستراتيجية لبلدنا اتجهت نحو الزراعات الموجهة للتصدير، مما قلل المنتجات التي يستهلكها المواطن المغربي، مشيرة إلى أن من الزراعات من لا يستهلكها المواطن المغربي أصلا، والتي تشغل مساحات كبيرة بجهة سوس ماسة مثلا.

ونبهت النائبة البرلمانية إلى أن الزراعات الموجهة نحو التصدير تستنزف الفرشة والموارد المائية، داعية الحكومة، إلى التدخل العاجل لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، والتي جعلت المواطن غير قادر على ابتياع ما يحتاجه من مواد غذائية واستهلاكية.

وأبرزت البردعي أن اللجنة الموقتة خلصت إلى 64 توصية، والتي سيتم تقديمها إلى الجهات المعنية والمتدخلة قصد التفعيل، تقول البردعي للموقع الرسمي لحزب البيجيدي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0