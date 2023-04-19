غياث عن طريقة صلاة أخنوش: الأمر يتعلق بمشكل بسيط في الركبة

محمد منفلوطي_هبة بريس

خلفت طريقة صلاة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في ليلة القدر، بجوار الملك محمد السادس، ردود أفعال وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعددت على اثرها التحليلات والتأويلات من هنا وهناك.

حول الموضوع، كتب محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب، معلقا على الواقعة على صفحته الفايسبوكية بالقول: ” رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في حالة صحية جيدة، الأمر يتعلق بمشكل بسيط في الركبة والسيد رئيس الحكومة يواصل اشتغاله بشكل طبيعي”.

وقال غياث في تدوينته : ” وبتشريف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لمستشاريه وأعضاء الحكومة والبرلمانيين، لدعوتهم إلى حفل ديني لإحياء ليلة القدر، استجاب السيد رئيس الحكومة للدعوة الكريمة لمولانا أمير المؤمنين حفظه الله، محاولا التحامل على الإصابة التي يعانيها، بالنظر إلى الواجب المدني، والإلتزامات التي تحتمها المهمة التي يتقلدها، حيث تشكل التوجيهات الملكية السامية، خارطة طريق لمختلف الإجراءات والتدابير التي يتخذها في قيادة الحكومة”.

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