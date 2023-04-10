إسرائيل تغلق باب المغاربة المؤدي للمسجد الأقصى

هبة بريس - وكالات

اقتحم أكثر من 1500 مستوطن المسجد الأقصى على 23 دفعة منذ صباح الاثنين.

وفي توتر جديد، أغلقت القوات الإسرائيلية باب المغاربة المؤدي للمسجد الأقصى.

كما اقتحمت القوات مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية، وحاصرت عدداً من المنازل، ووقعت اشتباكات مع شبان فلسطينيين داخل المخيم.

كذلك أغلقت مداخل المخيم عقب اقتحامه بأعداد كبيرة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل طفل يدعى محمد فايز بلهان (15 عاماً) بالرصاص الحي في الرأس والبطن وإصابة شخصين بالأطراف السفلية، تم نقلهما إلى مستشفى أريحا الحكومي.

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