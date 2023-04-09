رصد 100 مليون سنتيم للاستعانة بعمال حراسة قصد مواجهة حرائق الغابات بالحسيمة

2023-04-09 / 18:46
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هبة بريس - متابعة

خصصت الوكالة الوطنية للمياه والغابات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، ميزانية بملايين السنتيمات ، قصد الاستعانة باليد العاملة للحراسة في مواجهة حرائق الغابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتم رصد ميزانية تفوق 100 مليون سنتيم لتوفير يد عاملة للحراسة على مستوى اقليم الحسيمة ، للتصدي للحرائق الغابوية التي تشهدها الكنطقة كل صيف وللتي تأتي على ألاف الهكتارات من الغطاء الغابوي.

وسيتم تكليف عمال حراسة على عمليات المراقبة المستمرة للغابات والكشف المبكر عن أي تجمعات للنيران، والتدخل السريع للسيطرة على الحرائق الناشئة قبل اتساع رقعتها .

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